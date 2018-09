© Monica Camposeo

An enger klenger Säitestrooss vun der bekannter Kantstraße zu Berlin-Charlottenburg fënnt een e klengt Stéck Lëtzebuerg. Rieslingspaschtéiten, Drëppen a Wäi vun der Musel. Virun 12 Joer huet de Luc Wolff mat senger Partnerin Heike Kaschny am déiwe Weste vun der däitscher Haaptstad de Bistro "de Maufel" opgemaacht. Wat als Feinkostgeschäft mat lëtzebuergesche Produiten entstanen ass, huet sech viru 4 Joer zu engem Restaurant entwéckelt. Op der Kaart: natierlech typesch lëtzebuergescht Iessen.





"de Maufel" zu Berlin/Reportage Monica Camposeo



"Eng Saach, déi mir scho vun Ufank un hei gemaacht hunn, dat heescht selwer gemaachte Patéen, Rieslingspaschtéite virun allem, do hu mer sou en Entréesteller mat verschidde Paschtéiten, an dee kënnt ganz gutt un. Déi Däitsch si virwëtzeg, dat muss een hinnen als grouss Qualitéit mol zegutt halen. Dann hu mer Kniddelen, natierlech och a méi Varianten. Mir hunn e Coq au Riesling, wat natierlech bei eis do uewen op der Musel e bësse méi doheem ass. Mir hunn Träipen och geleeëntlech um Programm, also dat heescht am Dag hu mer nach ëmmer esou eng Aart Bistro-Kiche mat Mëttesdësch an owes hu mer e Restaurant mat e bësse méi usprochsvoller Kichen.“

De Luc Wolff schwätzt mat vill Leidenschaft iwwert säi Restaurant. Sech als Gastronom zu Berlin ze etabléieren, war awer net Ufank u säi Plang. Wéi hien an den 80er Joren op Berlin komm ass, wollt hien eigentlech Gaardebau studéieren. An der Groussstad decidéiert hien dann awer, sech der Konscht ze widmen an hëlt 1990 un der Biennale zu Venedeg deel. Och haut ass hien nach als Kënschtler aktiv. Säin Alldag verbréngt hien awer am Restaurant. An dat lount sech. Net nëmmen déi däitsch Clientèle weess déi aussergewéinlech Kichen ze schätzen. Och lëtzebuergesch Touriste komme gäre bis laanscht. A geleeëntlech kritt "de Maufel" och méi héije Besuch.

"Am Februar ass ëmmer d’Berlinale hei zu Berlin, an deem Zesummenhang sinn och Filmschaffender a Produzenten hei. An do waren eben dunn d’Groussherzogen an de Bettel an de Botschafter a sou wieder. Dunn hate mer hei e risege Flickenauflauf, do war hei groussen Tamtam."

Nieft der Kichen aus der Groussregioun, gëtt am Restaurant "de Maufel" och eng Rei Veranstaltungen. Presentatioune vu Kachbicher, Wäindegustatiounen oder Tourismuseventer, alles dréint sech hei ronderëm Lëtzebuerg.

"Mir versichen ëmmer Veranstaltungen ze maachen, wou eng Verbindung mat Lëtzebuerg an der Gastronomie besteet oder mat Produiten, déi mir hunn. A ganz konkret ass elo d’Brennerei Diedenacker vun Nidderdonwen, eemoleg Nic Dur, dass déi hir Drëppe virstelle kommen an d’Palette vun hire Produiten an dozou maache mir dann e schéine Menü."