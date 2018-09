D'Leit, déi vun Esch Richtung Péiteng ënnerwee sinn, sollen d'TICE-Busser huelen.



Hei dat offiziellt Schreiwes:



Suite à un problème technique sur l’infrastructure de la ligne 60 (Luxembourg – Esch-sur-Alzette – Pétange – Rodange), la circulation ferroviaire est à présent limitée et se fait uniquement entre Luxembourg et Esch-sur-Alzette.

Les clients souhaitant voyager au-delà d’Esch-sur-Alzette et vice-versa sont priés d’utiliser les bus TICE n° 1 et 3 circulant entre Esch et Rodange. Pour les clients souhaitant se rendre à Pétange, les CFL recommandent d’utiliser les trains de la ligne 70 (Luxembourg – Pétange – Rodange – Athus – Longwy) en direction de Pétange et Rodange.