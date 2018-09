© RTL Télé

D'Bauaarbechte sinn esou gutt ewéi fäerdeg. Zanter 2008 sicht De Verband no engem neie Standuert.

E Projet zu Mäertert konnt zum Beispill net realiséiert ginn. Doropshin huet d'Entreprise säi Silo déi aner Säit vun der Musel zu Pärel installéiert, Lager, Ausstellungsraum an Administratioun sinn elo also um Colmer-Bierg.

De Verband huet en neit Doheem - Reportage Pierre Jans



23 Milliounen huet de Projet kascht.De Verband huet nämlech laang no engem Standuert gesicht, op deem e sech moderniséiere kann. Ma sou richteg wëllkomm, war d'Entreprise laang néierens. Den Agrarzenter zu Miersch sollt 2007 moderniséiert an ausgebaut ginn, do hätt en Immobiliëprojet dem Verband awer e Stréch duerch d'Rechnung gemaach, erënnert de President vum Verband Henri Lommel sech. 2008 hätt een d'Fühler a Richtung Mäerterter Hafen ausgestreckt, ma do hätt ee gemierkt, dass keng Ënnerstëtzung do war.



E Projet zu Pëtten war och näischt ginn. Dunn eng gutt Geleeënheet zu Pärel an Däitschland an d'Iddi sech opzesplécken: en Logistikzenter déi aner Säit der Musel an en neit Zentral-Lager mat Verwaltung a Buttek. Dat stéing elo wéinst der Hëllef vun der deemoleger an awer och der aktueller Regierung um Kolmer-Bierg, esou den Henri Lommel. 23 Milliounen Euro huet de Projet kascht.



De Staat huet sech finanziell virun allem beim Lager fir d'Käre bedeelegt. Am Verglach mam Ausland wär dës staatlech Participatioun eenzegaarteg, betount en houfregen Agrarminister Fernand Etgen. Et hätt sech virun allem wärend der Kris am Joer 2015 erwisen. Doduerch dass ee performant Strukturen an deem Beräich hätt, wier ee besser duerch dës Kris komm.

Esou eng genossenschaftlech Kooperatioun wär och fir Defien aus der Zukunft immens wichteg.

Gréisste Gefor, respektiv Erausfuerderung fir d'Landwirtschaft wären dem Minister no iwwregens d'Konsequenze vum Klimawandel. A Propos Klima. Déi nei Zentral an hir Hale wäre mat enger moderner Belëftung equipéiert. Fir dass dat administratiivt Personal net vun de villen Trakteren a Camione gestéiert gëtt, war och en Akustiker um Wierk. Häerzstéck wär awer de Showroom. De Generalsekretär vum Verband Carlo Kraus betount, dass et mat dat wichtegste Gebai wier, also d'Ulafstell fir Clienten.

Am Joer 1909 gouf De Verband gegrënnt, a beschäftegt haut 320 Leit.