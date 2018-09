140 Entreprisen, déi iwwer 2.500 Stage- an Aarbechtsplazen ubidden, sinn um Salon unicareers.lu an der Luxexpo vertrueden.

Entreprisen aus 8 verschiddene Secteuren, verdeelt op 143 Stänn, déi nei Mataarbechter sichen an dofir wärend 7 Stonnen um Stéck zum Deel honnerte vun CVen entgéint huelen a sech mat ganz ënnerschiddleche Kandidaten ënnerhalen. Dat ass de Salon unicareers.lu 2018. Dausende Leit waren um Freideg um Rendez-vous, fir potentiell zukünfteg Patronen a Mataarbechter vu sech z’iwwerzeegen.Nodeems via d’Editioun 2017 eng 1.000 Leit bei Lëtzebuerger Firme konnten agestallt ginn, stoung d’Luxexpo The Box och um Freideg nees ganz am Zeeche vum Rekrutement. Den éischte perséinlechen Androck ass bei dësem Evenement grad sou, wann net souguer méi wichteg, wéi de Liewenslaf.Dee gréissten Undrang respektiv déi längst Waardezäiten, fir sech virzestellen, huet een um Freideg iwwregens bei de Banken, Assurancen a groussen Internetfirme gesinn.Weider Informatiounen iwwert de Salon fënnt een um Internetsite