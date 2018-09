An der Nuecht op e Samschdeg kuerz virun 1:30 Auer koum et zu Izeg zu engem Brand an enger Biogas-Installatioun.

Feier an der Biogasanlag zu Izeg (29.09.2018)

D'Centren aus der Stad, Beetebuerg an Diddeleng goufen op d'Plaz geruff. D'Feier war bausse vun der Zentral lassgaangen an de Risk, datt et sech op déi aner Gebaier ausgebreet hätt, war imminent. D'Pompjeeë konnten dat awer verhënneren, wéi déi Responsabel vun Hesper matdeelen. Alles an allem waren eng 40 Pompjeeën déi ganz Nuecht am Asaz, fir de Brand ze läschen an d'Situatioun ënner Kontroll ze kréien.