Den Automobilist, dee mat senger Partnerin an hirem Kand ënnerwee war, huet an enger schaarfer d'Kéier d'Kontroll verluer an ass an de Gruef komm.



Den Auto huet sech e puer mol iwwerschloen an ass kuerz virun der belscher Grenz un d'hale komm. Wéi d'Police schreift, waren d'Leit am Auto all ugestréckt an et ass kengem eppes geschitt. De Führerschäin vum Chauffer gouf op der Plaz agezunn.