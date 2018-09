Ocean Conservation Day: Ozeanen nach besser protegéieren (29.09.2018) D'Leit kruten Informatioune vun der ONG Sea Shepard an hire Missiounen op der Plëss an der Stad. Dräi Véierel vum Dreck an den Ozeaner ass jo Plastik.

Organiséiert gouf den Ocean Conservatory Day vun der internationaler ONG Sea Shepard um Samschdeg op der Plëss an der Stad. D'Zil ass et, an Zukunft d’Ozeaner nach besser ze protegéieren.



D'Ozeaner sinn onverzichtbar fir d'Liewen op der Äerd. Dat well se ënnert anerem Sauerstoff produzéieren an de Klima reguléieren. E grousse Problem ass awer d'Plastikverschmotzung. Eng 8 Milliounen Tonne Plastik landen nämlech all Joer an den Ozeanen - Tendenz steigend. Eng ronn 100.000 Delfinen, Walen a Schildkröte si wéinst dem Plastik schonn an de Mierer gestuerwen. Och fir d'Fëscher ass de Plastik an den Ozeaner problematesch.

Fir d’Leit ze sensibiliséieren an d’Ozeaner nach besser ze protegéieren, kruten d'Leit de ganzen Dag iwwer Informatiounen vu Sea Shepard op der Plëss an der Stad. Op deene verschiddene Stänn kruten déi Intresséiert awer och déi verschidde Missioune vun der internationaler ONG méi no bruecht. Zum Beispill ass Sea Shepard a Japan an an Australien am Asaz, fir d’Delfinen an d’Haien nach méi ze protegéieren. D'Erhale vun den Ökosystemer huet dann och e wichtege Stellewäert fir Sea Shepard, esou déi Responsabel vun der ONG.





Dräi Véierel vum Dreck an den Ozeaner ass Plastik. Tëscht 350 a 400 Joer kann et dauere bis sech de Plastik komplett zersat huet. Den Ueleg an d’Pestizide si weider Forme vu Verschmotzung. Am meeschte betraff ass den Ament iwwregens Südostasien. Dowéinst appreciéieren d'Leit esou Sensibiliséierungsaktiounen ewéi déi op der Plëss.

An Zukunft sinn dann och eng sëllechen Aktiounen hei am Land geplangt, ewéi ënnert anerem eng Botz ronderëm de Stauséi. D’ONG Sea Shepard setzt sech an Zukunft weiderhi verstäerkt fir de Schutz vun den Ozeaner an.