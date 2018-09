Police hat e Sonndeg de Moien eng wichteg Vermësstemeldung gemaach. No enger Nuetsrallye vun de Scoute gouf no zwee Kanner gesicht.

E Jong an e Meedche waren do géint 23:15 tëscht dem éischten an dem zweete Kontrollpunkt vum Wee ofkomm. Gesicht gouf an engem Bësch bei Kielen a Richtung Mamer op der Héicht vum ''Kazefiels'' a vum ''Juckelsplateau''.



De Sonndeg de Moie gouf et eng Sichaktioun mat de Rettungshënn vun der Police, vum CGDIS a vum Roude Kräiz.



E Sonndeg de Moie géint 7:15 Auer gouf et dunn Entwarnung. Ewéi d'Scoute matgedeelt hunn, konnten d'Kanner fonnt ginn. Kengem vu béiden ass eppes geschitt.