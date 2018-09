Um 17 Auer e Samschdeg war um CR320 tëscht Grooljen a Metscheed e Motocyclist gefall. Hie gouf blesséiert.



Kuerz viru 17.30 Auer hat dunn an der Stad an der Rue Jean-François Boch eng Cheminee gebrannt. Keng Persoun war zu Schued komm.



Kuerz virun 18.30 Auer gouf et ee Blesséierte bei engem Accident op der National 26 tëscht Béiwen an Noutem.



Kuerz no 20 Auer e Samschdeg den Owend nach en Auto, deen a Flamen stoung zu Ettelbréck an der Kanalstrooss - kee gouf blesséiert.



3 Verwonnter allerdéngs um 20.55 Auer um CR305 tëscht Méchelbuch a Viichten. E Won louch do am Rampli. D'Secouristen hunn ee Passagéier missen aus dem Auto schneiden.