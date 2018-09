Ronn 300 Äppelzorte ginn et bei eis am Land. Verschiddener konnt een um Sonndeg bei enger klenger Féierung duerch d’Bongerte vu Schëtter kenneléieren.

Ëm déi 300 Äppelzorte ginn et bei eis am Land. Verschiddener dovunner konnt een um Sonndeg bei enger klenger Féierung duerch d’Bongerte vu Schëtter kenneléieren. Op der zwou Stonne laanger Wanderung kruten d’Participanten Explicatioune vun engem europawäit unerkannte Pomologue a vun der Biologescher Statioun SIAS. An ze schmaachen, gouf et natierlech och eppes.

Äppel, Bieren, Quetschen a Kiischten wuessen an de Bongerte zu Schëtter. All eenzele vun de ronn 200 Beem, déi hei stinn, gëtt vun der Biologescher Statioun SIAS dokumentéiert. Si këmmere sech ëm al Uebstbeem, planzen neier un a leeë sougenannt “vergers conservatoires” mat typesch ale regionalen Uebstzorten un. Dat sinn ënnert anerem Zorten, déi kuerz virum Ausstierwen waren an an de leschte Jore vun der Biologescher Statioun erfaasst gi sinn. Fir se ze erhalen, muss een um ale Bam en Aascht ofschneiden an en op e jonke Bam praffen, fir dass en do weider wuesse kann.

Am Kader vun enger Wanderung konnt um Sonndeg och de grousse Public déi grouss Diversitéit un Uebstzorten entdecken. Wéi een déi verschidden Äppelzorte mat Hëllef vu 60 Charakteristike bestëmme kann, huet de Pomologue Richard Dahlem erkläert. Ëmmerhi ginn et a ganz Lëtzebuerg ronn 300 verschidden Zorten Äppel. Dat géing duerch déi vill verschidden Zwecker kommen, fir déi een Uebst benotzt, erkläert de Richard Dahlem. Nieft dem Uebst, dat ee fir d’Iesse benotzt, géingen et och traditionell vill Uebstzorte ginn, déi gebrannt ginn oder aus deene Viz gemaach gëtt.

Ze schmaachen gouf et um Sonndeg souguer Äppel mat kulturhistorescher Bedeitung, wéi zum Beispill de Lëtzebuerger Triumph, dee wahrscheinlech hei am Land entstanen ass an a kengem Bongert dierf feelen.