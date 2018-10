Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Den Asazzenter vu Péiteng war op den Accident geruff ginn, well sech um Roudenhaff 2 Autoe gesträift haten. D'Gefierer sinn nieft der Strooss un d'Hale komm.Déi Blesséiert koumen an d'Spidol op Esch.Nieft dem Asazzenter Péiteng, waren och nach eng Ambulanz vu Péiteng an 2 Ambulanze vun Esch op der Plaz, grad ewéi d'Police vun Déifferdeng.