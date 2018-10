© RTL Archivbild

Am Ganze hunn 409 Chauffere tëscht 18 an 21.30 Auer missen en Alkoholtest maachen, och wann et am Virfeld keng Indice goufen, dass se eppes gedronk hätten.An 9 Fäll war den Test positiv, 6 kruten e Protokoll an 3 Automobiliste musse mat juristesche Suitte rechnen. Et ass kengem de Führerschäin ofgeholl ginn.