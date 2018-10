Um Méindeg de Moien huet d'ULC hir Analys virgestallt, wat am Endeffekt vun hire Revendicatiounen et och an déi eenzel Walprogrammer gepackt huet.

© RTL Radio Lëtzebuerg/Joel Detaille

De Fuerderungskatalog vum Konsumenteschutz un d'Parteien am Virfeld vun de Chamberwalen war nämlech kee Klengen.

"De Verbraucherschutz gëtt en général leider net immens grouss geschriwwen", huet den ULC-President Nico Hoffmann virop bedauert.





Extrait Nico Hoffmann



© RTL Radio Lëtzebuerg/Joel Detaille

Zu eenzelene Fuerderungen, wéi beispillsweis enger zousätzlecher Indextranche vun 1,5%, krut d'ULC esou beispillsweis mat Ausnam vun der KPL, vu kenger Partei Satisfaktioun. Dat selwecht gëllt och beim Volet Sanktioune bei Verstéiss géint d'Verbraucher-Recht, wou just d'ADR eppes an hirem Walprogramm stoen huet.Als politesch-onofhängegt Organ, wëll de Konsumenteschutz och am Virfeld vum 14. Oktober keng Wal-Recommandatioun maachen, mä jidderee sollt sech am beschte selwer e Bild iwwert d'Positioune vun den eenzelene Parteien, an der neier Editioun vum "Komsument" maachen, dem Magasinn vun der ULC, dat dëser Deeg elo erauskënnt.Kloer wier awer, dass d'ULC och no de Walen d'Koalitiounsgespréicher ganz genee wäert am Bléck behalen, fir dass de Verbraucherschutz an enger nächster Regierung net ze kuerz kënnt.