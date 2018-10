E Méindeg de Moien, kuerz virun 7.30 Auer, gouf zu Wuermer e Cyclist vun engem Auto ugestouss. Op der Plaz waren d'Ambulanz vu Réimech an den Asazzenter vu Wuermer.Géint 7.40 Auer, sinn an der Lonkecher Strooss zu Bartreng zwee Gefierer anenee geknuppt. Et gouf ee Blesséierten. Eng Ambulanz an den Asazzenter aus der Stad waren op der Plaz.Um 8 Auer ass e Motocyclist op der A4 Richtung Féiz op der Héicht vun der Aire Steebrécken gefall a gouf dobäi blesséiert. Am Asaz waren d'Asazzenter vu Monnerech a Schëffleng an d'Ambulanz vun Esch-Uelzecht.Nach en Accident mat engem Blesséierte gouf et géint 9 Auer mat engem Auto an der Rue de Cessange zu Leideleng. Op der Plaz ware nieft dem Asazzenter vu Leideleng och eng Ambulanz an den Asazzenter aus der Stad.