Goufen 2014 nach nëmmen 154 Wunnengen iwwert dee Wee verlount, sinn et der am September ewell 650 gewiescht. E Méindeg leeft eng Informatiounscampagne vum Logementsministère heizou un. Domat sollen d'Avantage vun deem Instrument erkläert a Proprietäre vu Wunnengen, déi eidel stinn, dofir sensibiliséiert ginn, déi engem konventionéierten Organissem zur Verfügung ze stellenD'Zil ass et, fir weider sou Wunnengen z'aktivéieren. D'Formule adresséiert sech u Fondatiounen, Asblen an aner Gesellschaften, awer och un d'Gemengen, Gemengesyndikater, ëffentlech Promoteuren a Sozialbüroen. Si all kënnen eng Konventioun mam Ministère ënnerschreiwen an dono Wunnengen, déi engem private Promoteur gehéieren, u Leit verlounen, déi en Ënnerdaach sichen. An der Moyenne leien d'Loyeren dofir 30 bis 40% ënnert de Präisser vum Maart.Wéi geet et?De Proprietär, deen eng Wunneng verloune wëll, kontaktéiert ee vun de konventionéierte Partneren, där ginn et de Moment 20, vun der Agence immobilière sociale bis bei d'Wunnengshëllef asbl; de Proprietär an de konventionéierte Partner ënnerschreiwen doropshin e Kontrakt. Dono sicht de Locataire eng oder méi Persounen eraus, déi senge Kritären entspriechen an de Partner erfëllt seng Obligatiounen a bekëmmert sech ëm de Suivi vun den neie Leit an der Wunneng, sou wéi ëm Ënnerhaltsaarbechten.

Wat sinn d'Avantagen?



D'Bezuele vum Loyer ass garantéiert, och wann d'Wunneng net bewunnt ass. Déi nei Leit an der Wunneng gi vu Profien encadréiert, déi bei Bedarf hëllefe kënnen an d'Wunneng bleift disponibel fir de Proprietär, wann dee se selwer brauch - d'Leit an der Wunneng gi relogéiert - en plus profitéiert de Proprietär vun enger Steierentlaaschtung vu 50% op de Revenue locatifs. Domat gëtt de Fait kompenséiert, dass seng Wunneng 30 bis 40% ënnert dem Marchéspräis verlount gëtt.