D'Well, déi vun engem Biewen ausgeléist gi war, huet iwwer 800 Mënschen an den Doud gerappt.

Tsunami an Indonesien

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Kindernothilfe Luxembourg

Zu Lëtzebuerg mobiliséiere sech d'Hëlleforganisatiounen.Verschiddenen ruffen zu Donen op.

CARE

CARE ruft zu Spenden auf, um Familien mit Unterkünften, Trinkwasser und anderer Soforthilfe zu unterstützen

Luxemburg, 1. Oktober 2018. Während langsam das Ausmaß der Zerstörung deutlich wird, die das Erdbeben und der Tsunami auf der indonesischen Insel Sulawesi hinterlassen haben, arbeitet CARE mit lokalen Partnern in betroffenen Gebieten daran, die Erstversorgung für Menschen zu unterstützen.

"Wir sind schockiert über die Anzahl der Menschen, die umgekommen sind und befürchten, dass diese Zahl noch weiter steigen wird. Unsere volle Konzentration gilt nun den Überlebenden, die schnelle Hilfe benötigen", erklärt Frédéric Haupert, Direktor von CARE Luxemburg. „Unsere Nothilfeteams sind aktuell dabei, die Schäden und die genaue Bedarfslage zu ermitteln. Die betroffenen Gebiete sind sehr dicht besiedelt. Im schlimmsten Fall wird die Zerstörung an die Auswirkungen des Tsunamis von 2004 herankommen, der katastrophal für das Land war".

Laut Angaben der Vereinten Nationen sind über 1,6 Millionen Menschen betroffen, rund 65.000 Häuser wurden stark beschädigt. Hunderte Menschen wurden verletzt, bislang wurden mehr als 800 Tote geborgen. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Toten in den kommenden Tagen ansteigen wird.

„Das, was die Menschen jetzt am dringendsten brauchen, sind Notunterkünfte, sauberes Wasser und funktionierende Sanitäranlagen, um den Ausbruch von Krankheiten zu verhindern", berichtet Haupert. „Viele Regionen sind wegen Erdrutschen und Überschwemmungen von der Außenwelt abgeschnitten. Wir arbeiten daran, betroffene Familien so schnell wie möglich zu erreichen."

CARE plant in den kommenden Wochen bis zu 70.000 Menschen in der Region Donggala mit Unterkünften, sauberem Trinkwasser und anderen Nothilfemaßnahmen zu unterstützen. CARE wird sich auch um die Versorgung von Frauen und Mädchen kümmern, die im Fall von Naturkatastrophen verstärkt Gefahren wie sexueller Gewalt ausgesetzt sind.

CARE in Indonesien: CARE arbeitet seit 1967 in Indonesien, vor allem in den Bereichen Ernährungssicherheit, Klimawandel und wirtschaftlicher Entwicklung. Nach dem Tsunami im Jahr 2004 war CARE einer der wichtigsten Erstversorger vor Ort.

CARE bittet dringend um Spenden für betroffene des Tsunamis in Indonesien:

Mention : Nothilfe Indonesien / Urgence Indonésie

Compte : CCPL LU28 1111 2588 1923 0000

Mehr Informationen und die Möglichkeit online zu Spenden finden Sie hier: www.care.lu





Kindernothilfe Luxembourg

Erdbeben und Tsunami in Indonesien: Vor allem Kinder brauchen jetzt Schutz

(Luxemburg, 01.10.2018) Ein Team des Kindernothilfe-Partners Amurt ist auf dem Weg in die indonesische Provinz Zentralsulawesi, um sich ein Bild von den Zerstörungen der jüngsten Naturkatastrophe zu machen. Das Erdbeben der Stärke 7,5 vom Freitagnachmittag löste einen Tsunami mit drei Meter hohen Flutwellen und schwere Nachbeben aus. Laut Behördenangaben beträgt die Zahl der Todesopfer mehr als 800. Die Sorge der Kindernothilfe gilt besonders der Gesundheit und dem Schutz der Kinder.

Noch ist das Ausmaß der Zerstörungen um die Provinzhauptstadt Palu und den Fischerort Donggala nicht absehbar. „Aus der Erfahrung mit anderen Naturkatastrophen wissen wir, dass gerade Kinder in solchen Situationen besonders gefährdet sind", sagt Patrick Reinert, Geschäftsführer der Kindernothilfe Luxembourg. „Unser Partner Amurt prüft derzeit, was vor Ort am dringendsten benötigt wird. Dazu könnten Kindesschutzzentren gehören, in denen Kinder fachkundig betreut und versorgt werden."

Kindesschutzzentren bieten den Kindern den geschützten Raum, den sie brauchen, um ihre traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten. Sie erhalten dort psychosoziale Unterstützung, bekommen regelmäßige Mahlzeiten und können ihre Ängste durch gemeinsames Spielen überwinden.

Die Kindernothilfe wird alle erforderlichen Soforthilfemaßnahmen ergreifen, um die Kinder und ihre Familien vor Ort schnell mit dem Nötigsten zu versorgen und bittet dafür um Spenden.



Stichwort: „Tsunami Indonesien" Spendenkonto LU50 0030 4812 1330 0000 bei der BGL BNP Paribas (BIC: BGLLLULL)

Web: www.kindernothilfe.lu

www.facebook.com/KindernothilfeLuxembourg

Über Kindernothilfe Luxembourg

Kindernothilfe Luxembourg wurde im Juni 2009 gegründet und ist eine staatlich anerkannte Nicht-Regierungsorganisation (ONG). Die Kindernothilfe setzt sich weltweit seit fast 60 Jahren für Not leidende Kinder in Asien, Afrika und Lateinamerika ein. Schwerpunkte unserer Arbeit sind der Schutz und die Stärkung von Kindern sowie nachhaltige Armutsbekämpfung durch Hilfe zur Selbsthilfe.



Unicef

Séisme et tsunami en Indonésie

Nous sommes sur place pour aider les enfants

Un séisme suivi d'un tsunami

L'île des Célèbes en Indonésie a été frappée par un puissant séisme déclenchant un tsunami dévastateur. Le bilan humain actuel est de plus de 800 morts, dont de nombreux enfants. Nous craignons que ce nombre puisse augmenter ces prochains jours.

Nous nous appuyons sur notre longue expérience en matière de réponse d'urgence humanitaire. Nos équipes de sauvetage sont actuellement sur place pour intervenir.

Nous savons depuis le tsunami de 2004, qui avait tué près de 226.000 personnes, que les tsunamis constituent une force mortelle et que les opérations de sauvetage sont difficiles.



Notre expérience nous enseigne que dans les premiers jours d'une telle catastrophe, nous devons :

- Evaluer les besoins et déterminer le meilleur moyen et le plus efficace pour y répondre.

- Trouver des abris pour les familles, dont des milliers de maisons ont été endommagées.

- Réunir les enfants séparés de leurs familles.

- Assurer que les familles reçoivent de l'eau potable.

Nous avons besoin de soutien

Bien qu'il est encore tôt pour connaitre tout l'étendu des dégâts et des besoins pour les enfants, mais nous avons d'ores et déjà besoin de votre soutien !

De nombreux enfants sont sinistrés, et d'autres se trouvent dans des zones inaccessibles à cause des routes détruites ou bloquées.

Nos équipes sont en train de mobiliser des moyens pour venir en aide à ces enfants, mais nous pensons avoir besoin d'encore plus de ressources.

Nous faisons appel à votre générosité dès maintenant pour agir maintenant.

Votre don est indispensable pour les enfants en urgence. Si les dons reçus pour l'Indonésie dépassent les besoins, nous affecterions votre don là où les enfants sont dans le plus grand besoin.

Spende kann een op https://www.unicef.lu/indonesie/

Rout Kräiz



La Croix-Rouge luxembourgeoise est prête à se mobiliser pour soutenir la Croix-Rouge indonésienne dans son action en faveur des victimes du tremblement de terre et du tsunami qui ont frappé l'Indonésie. Le pays, déjà frappé il y a quelques semaines par plusieurs séismes, fait appel à l'aide humanitaire internationale.

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a débloqué des fonds d'urgence afin de soutenir les travaux de sauvetage de la Croix-Rouge indonésienne et demande aux 192 autres sociétés nationales membre de soutenir cet effort. L'évaluation exacte des besoins sur le terrain est en cours dans des conditions difficiles, étant donné que les zones sinistrées de Donggala et Palu sont très difficilement accessibles.

L'Emergency Response Unit (ERU) Relief BeNelux, composée de volontaires formés à la distribution de matériel d'aide humanitaire urgent en zone de catastrophe est en préalerte et le déploiement de l'unité qui peut comporter des membres de la Croix-Rouge luxembourgeoise se décidera dans les 24 heures à venir.



L'équipe humanitaire de la Croix-Rouge luxembourgeoise est en liaison avec ses collègues internationaux pour déterminer la manière la plus efficace pour soutenir l'effort humanitaire. Nous vous tiendrons informés des développements dans les heures à venir.