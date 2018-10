E Sonndeg de Mëtteg ëm 14 Auer hunn Zeien der Police e Mann gemellt, deen zu Munneref eng Fra mat der Fauscht an d'Gesiicht soll geschloen hunn. D'Zeie selwer, eng Grupp vu jonke Männer, hunn agegraff an de Mann dovun ofgehalen, weider op d'Fra anzeschloen. Wéi sech spéider erausgestallt huet, sinn de Mann an d'Fra mateneen bestuet. Op Uerder vum Parquet gouf de Mann protokolléiert.



Méi spéit am Owend, géint 22.20 Auer, huet d'Police am Stater Park eng Grupp vu 6 Männer kontrolléiert. Bei engem vun hinne goufen 100 Gramm Haschisch fonnt. Fir och de Rescht vun der Grupp ze duerchsichen, goufen déi 6 op de Policebüro bruecht. Bei engem zweeten gouf eng gréisser Zomm Sue fonnt, déi zesumme mat den Drogen an engem Handy saiséiert gouf.