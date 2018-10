Dem Hängebauchschwäin Hector aus dem Déierepark vun Athus, dat leschte Freideg entfouert gouf, soll et gutt goen.

Wéinst der Schwéngspescht sollt den Hector eigentlech geschluecht ginn. Ma eréischt en Donneschdeg haten Awunner vun Athus iwwer 3.000 Ënnerschrëfte gesammelt, fir dass d'Schwäin net sollt stierwen.



E Freideg dunn, gouf d'Schwäin aus senger Perch entfouert. Den Hector ass zwar bis haut net erëm opgetaucht, ma en Online-Norichteportal mellt e Méindeg, dass et dem Schwäi gutt geet.



Ween d'Schwäin entfouert huet respektiv wéini et erëm an de Park zeréckkënnt, ass nach net kloer.