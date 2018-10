VIDEO: Ligue HMC hëlleft Och Leit mat mentaler Behënnerung hu Recht op en Job

Sief et, fir sech eppes kënnen ze leeschten. Oder well et engem och Freed mécht. Eng fest Aarbecht ze hunn, ass enorm vill wäert.

Vum Cedric Kieffer (Télé)