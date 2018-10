© CFL

© CFL

Der CFL no, géifen all Dag 5.000 bis 6.000 Leit de Funiculaire notzen, fir vum Pafendall op de Kierchbierg an zeréck ze fueren.De kuerzen Trajet vun 200 Meter dauert ronn eng Minutt. An enger vun deene 4 Kabinne kënne maximal 168 Passagéier matfueren.