Op der drëtter vu véier Bezierkspressekonferenzen hat d'CSV an den Osten invitéiert, an den Institut Saint Joseph op Betzder.

© Pit Everling

Et goung ëm d'Familljepolitik, ëm d'Politik fir eeler Leit a fir Mënsche mat Handicap.

D'Familljepolitik vu Blo-Rout-Gréng kritt vun der CSV op enger Rei Punkte keng Bonne Note. D'Regierung wier kloer drop aus, datt béid Elteren sou séier wéi méiglech de Wee zeréck an d'Beruffswelt sollte fannen, esou den CSV-Spëtzekandidat. De Claude Wiseler ass weider der Meenung, dass dës Leit hir eegen Entscheedunge sollen an dierfen treffen an dass d'Politik dës ënnerstëtze soll.





Familljepolitik vun der CSV/Reportage Pit Everling



D'allocation d'éducation sollt nees agefouert ginn, de Congé parental soll méi flexibel gemaach ginn, d'gratis Kannerbetreiung soll et ginn, wann d'Kanner an de Précoce ginn. Da wëllen déi chrëschtlech-sozial och eng Allokatioun fir Famille mat ville Kanner.D'Ofschafe vun der Steierklass 2, sou wéi d'DP dat wëll, kënnt mat der CSV net a Fro, d'Individual-Besteierung soll eng Optioun sinn.Handicapéiert Mënsche sollen hiert Liewen da sou autonom wéi méiglech kënne gestalten. Do gesäit d'Spëtzekandidatin fir de Bezierk Osten d'Konditiounen, fir Leeschtungen accordéiert ze kréien, ganz kritesch.D'CSV-Deputéiert Françoise Hetto-Gaasch wëll eng Reform vun der Reform vun der Fleegeversécherung, notamment wat d'Evaluatiounen ugeet, do géifen et nämlech aktuell Problemer ginn. D'CSV wëll d'Fleegeversécherung op de Leescht huelen a mam Secteur zesumme kucken, wat fir Interventioune misste gemaach ginn, fir zukünfteg Problemer ze vermeiden.Da misst ee sech Gedanke maachen, ewéi eeler Leit an Zukunft besser kéint gehollef ginn. Eng Pist kéinten do Wunngemeinschafte sinn, wou puer eeler Leit an engem Haus géingen zesumme liewen a vun enger Persoun betreit géinge ginn.