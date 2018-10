© RTL Archiv

D'Männer a Fraen aus Frankräich, Däitschland an der Belsch gesellen sech all Dag zu de Spëtzestonnen zesumme mat de Residenten an de Stau. Och an den Iwwerleeunge vun de Lëtzebuerger Politiker spillen si eng wichteg Roll. Ma wéi gesinn si de Verkéiersproblem zu Lëtzebuerg?

De Xavier ass Fransous, hie wunnt mat senger Famill zu Nanzeg. An hie schafft op e puer Plazen, eng dovun d'Stad Lëtzebuerg. Hien huet keng fix Horairen, mä kënnt just op Lëtzebuerg wann e gebraucht gëtt. Hien also praktesch op säin Auto gebonnen.

D'Doris wunnt hei vir an Däitschland an der Géigend vu Mäerzeg. Hat gehéiert zu de knapps 46.000 däitsche Frontalieren. Hat huet zwar méi reegelméisseg Horairen ewéi de Xavier, mä muss och an d'Stad kommen. An der Reegel kënnt d'Doris mam Bus oder mam Auto, jee nodeem wéi séier et muss op der Schaff sinn a wéi d'Parkméiglechkeeten den Dag selwer sur Place ebe sinn.

Zwou ganz verschidde Situatiounen also, ma déi selwecht Problemer, fir déi d'Politik eng Léisung muss fannen. Beim Xavier sinn et d'A31 op franséischer Säit an dann d'Diddelenger Autobunn déi him a ville vun de gutt 100.000 franséische Grenzgänger masseg Zäit kaschten. Am Stau huet hie vill Zäit nozedenken an ass op d'Konklusioun komm, dass et wuel keng Zauberformel gëtt, fir de Problem an e Grëff ze kréien. Eng Méiglechkeet vu villen, wier senger Meenung no de Covoiturage méi auszebauen.

Well och de Xavier weess, dass all Dag 250.000 eidel Autossëtzer Richtung Stad tuckeren. Mat senge Propose läit hien op enger Linn mam Mobilitéitsplang vun der aktueller Regierung. Eng kléng Zuelespillerei: am Duerchschnëtt 1,2 Persounen op den zwou normale Spueren, plus 3 op där neier drëtter Spuer, dat sinn an der Moyenne also 5,4 transportéiert Persounen amplaz nëmmen 2,4. D'Realisatioun vun dësem Projet ass awer nach soubal net a Siicht. Elo hunn d'Fransousen awer nach den Zuch mat dem se relativ rapid an de Grand-Duché kenne kommen. En plus sinn nach zwee nei Gleiser tëscht Beetebuerg an der Stater Gare an der Maach.

D'Kapassitéit fir d'Linn vun Diddenuewen erfort soll domat eropgoen. Projete vun deenen déi saarlännesch Frontaliere just dreeme kennen. Si hu keen Zuch, ma si sinn, wéi een op däitsch seet, ''genügsam''.

Méi ''Park&Riden'' op de Grenze fannen déi zwee Frontaliere sënnvoll. Vum sougenannte Car-Pooling kann de Xavier wéinst sengen onreegelméissegen Horairen net profitéieren, mä hien ass dofir dass Leit, déi kennen, et maachen. Doris géif den Auto mat aneren deelen.

Déi aktuell Regierung strieft eng nei Opdeelung vun der Plaz un. Do akafe wou ee wunnt. Do wunne wou ee schafft. Fir de Xavier gëtt et nach eng aner Optioun: doheem schaffen. Hien ass iwwerzeegt, dass den "Télétravail" eng Zukunft huet.

Natierlech kéint een och d'Aarbechtszäiten iwwerdenken, do sinn Doris an de Xavier sech och eens.