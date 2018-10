Chambre des salariés: Inkohärent Produktivitéitsberechnung? (01.10.2018) Mä soss geet et der Lëtzebuerger Ekonomie gutt. Soten se op enger Pressekonferenz vun der Chambre des salariés e Méindeg.

Den Emploi temporaire – also déi faméis limitéiert Kontrakten, d'CDDen – där gëtt et der ëmmer méi am Land, seet de Sylvain Hoffman vun der Chambre des salariés. Eng seriö Croissance do vun 10% an de Joren 2015 a 2016.An da gëtt et jo iwwer d'CDDen e wäit verbreeten Irglawen, mat deem de Sylvain Hoffman opraumt: Den Emploi temporaire wier haut ëmmer manner en Tremplin, fir duerno eng permanent Plaz ze fannen.Et kënnt derbäi, datt d'CDDen och nach méi schlecht bezuelt sinn, datt ee wéinst hinne keng Bankkreditter kritt, jee datt ee laangfristeg kee Fouss op de Buedem kritt, mat der Konklusioun, datt sech dat am Aarmutsrisiko néierschléit. Den Taux vu "Working poor" wier relativ héich.An der Chambre des salariés hirer Etüd hu se festgestallt, datt et der Lëtzebuerger Ekonomie zwar gutt geet, datt awer an eenzelene Secteuren d'Produktivitéit am Verglach mat den Nopeschlänner erofzegoe schéngt. An dat mat Zuele vun Employéen, déi nach ëmmer eropginn. Eng seriö Explikatioun fir dee Widdersproch huet keen. Just eben déi, datt et schwéier ass, am Secteur vun de Servicer eng Produktivitéit ze moossen. E Problem fir Experten.Politesch, seet de Jean-Claude Reding, bleift ënner dem Stréch, datt d'Indicateure fir d'Situatioun vun der Lëtzebuerger Industrie ganz gutt sinn. D'Froe vun der Ëmverdeelung an der Ongläichheet géife sech awer stellen. Also géint d'Aarmut, déi bekämpft misst ginn.