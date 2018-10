Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Wéi erliewen d'Bierger de Walkampf? (01.10.2018) Wësst Dir schonn, wiem Dir de 14. Oktober Är Stemm gitt? Wann net, bleiwen Iech nach knapp 2 Wochen Zäit, Iech ze entscheeden.

Mee wéi denken d’Bierger iwwert déi verschidde Partei-Programmer, a wéi erliewen si de Walkampf 2018? D'Vidosava Kuzmic huet bei de Wieler de Bols gefillt.De Walkampf ass nach ëmmer voll am gaangen! Op der Tëlee, um Radio, an op der Strooss versichen d'Kandidaten d'Wieler vu sech z'iwwerzeegen an nach sou vill Stëmmen, wéi méiglech ze sammelen. A während déi eng Walkampf féieren, couvréieren déi aner en. Ënnert anerem eis Kollegen vu Radio Lëtzebuerg mat hirer Wal-Tournée.Schlussendlech mussen d'Politiker awer net d'Medien iwwerzeegen, mee virun allem d'Wieler. A vun hinne wollte mer wëssen, wéi si de Walkampf erliewen.