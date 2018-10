© RTL Archiv

Bommenattentat zu Biergem / Reportage Eric Ewald



Dat sot den zoustännegen Enquêteur e Méindeg um Stater Geriicht um Ufank vum Prozess ëm d'Bommenattentat, am Oktober 2016, zu Biergem.

Dofir muss sech e Mann vun 41 Joer veräntweren, deen et e Méindeg op den Dag genee virun zwee Joer op säin haut 70 Joer ale Papp ofgesinn hat. Fir de Polizist hat de Beschëllegten dat Attentat gutt preparéiert, zanter Méint.Den Hannergrond vun der Dot war dat léift Geld, sou den Enquêteur. Ronn ee Joer virun der Dot hat de Fils an engem Dreebréif bal eng hallef Millioun € vum Papp verlaangt.D'Problemer tëscht hinne wären op e Sträit zréckgaangen, well de Brudder vum Ugekloten e ganze Koup Gebaier geierft hat, deen dogéint näischt. De Bouf, deen eleng gehandelt hätt, hat an deem Dreebréif ënnert anerem geschriwwen, dass de Papp him Sue sollt ginn, soss géif him eppes geschéien. Dofir wär no der Explosioun, duerch déi de Papp v.a. verbrannt gouf, de Verdacht séier op de Fils gefall. Am Verlaf vum Ierfschaftssträit hat de Papp dem Beschëllegten och vun Appartementer fir deen an engem Testament geschwat, dat awer ni verfaasst gi war!Wéi de Papp dee Moien an e Recyclingzenter wollt fueren, huet de Bouf déi selwer gebastelt Bomm vu wäitem gezünt. Déi, Zitat, „kleng Kanoun“ wär net ganz op de Papp ausgeriicht gewiescht; „e bësse méi op hien, an d'Blessuren hätte kënnen déidlech sinn“, sot de Polizist.No der Dot gouf nom Fils gesicht, an et gouf eng Perquisitioun a senger Wunneng zu Diddeleng ordonnéiert, bei där an der Kichen eng ähnlech Bomm fonnt gouf, déi awer konnt entschäerft ginn. De Gesichten hat sech an der Mëttesstonn zu Düsseldorf gestallt an d'Dot zouginn. An Däitschland sot de Mann an engem Verhéier, dass hien de Papp hätt wëllen ëmbréngen, mä d'falscht Polver geholl hätt. De Fils, deen am Dezember 2016 ausgeliwwert gouf, hätt d'Dot geplangt an d'Bomm wuel ee Mount virun der Dot fäerdeg gebaut.E Spezialist fir Explosiounen huet erkläert, d'Conceptioun vun der Rouerbomm wär net allze schwéier gewiescht, awer net geleefeg; hien hätt nach ni sou eppes gesinn, fir eng Persoun z'eliminéieren. Vum Ugeklote selwer war just ze héieren, dass hien a senge Verhéier alles gesot hätt an dofir säin Affekot géif schwätze loossen.Dëse Prozess geet en Dënschdeg de Mëtteg virun.