Ënner anerem well hien onerlaabt an de Vestiairë an der Biekerecher Sportshal gefilmt hat, war e Mann veruerteelt ginn an an Appell gaang.

De Mann hat an de Vestiairë vun der Sportshal zu Biekerech mat enger verstoppter Kamera gefilmt a war am Besëtz vu bal 15.000 kannerpornografesche Fotoen an 30 där Filmer. Am Dezember zejoert gouf hien dowéinst an éischter Instanz zu enger Prisongsstrof vu 4 Joer an enger Geldstrof vu 7.500 Euro veruerteelt.An zweeter Instanz kéint hien elo ënner Ëmstänn e bësse besser ewechkommen. Op der Cour d'appel huet de Vertrieder vum Parquet général nämlech e Méindeg gemengt, dass d'Prisongsstrof ­zum Deel kéint mat engem Sursis probatoire beluecht ginn. D'Oplo wär dann déi, dass de Mann eng Therapie géif maachen.Hie kritt am Ganze 4 Faite reprochéiert, déi op 2014 an 2015 zeréck ginn. Nieft dem onerlaabte Filmen an de Vestiairen hat hien op 3 USB-Sticken, um Harddisk vu sengem Laptop an um Computer vun der Bank, fir déi hie geschafft huet, kannerpornografescht Material ofgespäichert.D'Uerteel gëtt de 24. Oktober gesprach.