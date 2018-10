© RTL Archivbild

"Ech war zwee Mol am Prisong, gouf awer och zwee Mol fräigesprach. D'Leit hu Viruerteeler géintiwwer vu mir, ma ech sinn net ëmmer an alles verwéckelt!": Dës Ausso huet den Haaptbeschëllegten en Dënschdeg de Moien am Prozess ëm virun allem Sequestratioune vun engem haut 28 Joer ale Mann gemaach.



Fir den Zäitraum 2012 bis 2016 ginn am Ganze 6 Männer vun tëscht 27 an 33 Joer eng hallef Dosen Tëschefäll virgehäit. Dem Haaptugeklote gouf awer net vu jidderengem gegleeft.



Virun allem een anere Beschëllegten, dee bei 3 vun de 4 Haaptvirfäll soll dobäi gewiescht sinn - hien huet awer just eng Präsenz zouginn - war dacks net mam Haaptugeklote sengen Aussoen d'Accord. Dee wéilt hie mat eranzéien a géif léien, sou de Matbeschëllegten. Den Haaptugekloten hat virdrun ausgesot, dass hie sech fir d'Doten entschëllege géif, bei deenen hien dobäi war, an ni méi Kontakt mat den anere Beschëllegte wéilt hunn. Op d'Remark hi vun der Presidentin, eng Rëtsch Leit géife soen, dass hien de Chef vun enger Band zu Esch war, dat huet den 30 Joer ale Mann ofgestridden. Hie wär een ewéi all déi aner, och wann hie Problemer hat. Hien hätt alles zouginn, wat hie gemaach hätt a wéilt net spillen, wéi déi aner. Wouropshin d'Riichterin geäntwert huet: "Dir hutt aner Aussoe gemaach wéi d'Zeien!"



Beim 1. Virfall, am Summer 2012, sollen 3 Ugekloten d'Haaptaffer ënner anerem sequestréiert a mat engem Buschmesser bedreet hunn. D'Beschëllegt sollen um Enn 3.000 Euro an e Pond Marihuana matgoe gelooss hunn.



Och beim zweeten Tëschefall, Enn 2014, koum et zu enger Sequestratioun vum Haaptaffer, zesumme mat zwou anere Persounen, dat duerch 4 Ugekloten. Deemools war eng Waff am Asaz an d'Haaptaffer hat ënner anerem gesot kritt, et géif ëmbruecht ginn. De Mann soll deen Dag och zwee Kilo Marihuana an 8.000 € ofgeholl kritt hunn.



Ufank 2015, beim 3. Virfall, solle 4 Beschëllegt d'Haaptaffer, dat dobäi e Messer widder d’Strass gehale kritt hat, an en anere Mann sequestréiert hunn. Zwou Kette vun am Ganze ronn 6.750 Euro an tëscht 200 a 700 Gramm Marihuana sollen déi Kéier matgoe gelooss gi sinn.



Beim 4. a leschten Tëschefall an deem Sënn, zwee Deeg dono, haten 3 Ugekloten en anere Mann iwwerfall, deen ënner anerem mat engem Messer gepickt a mat enger Ceinture gewiergt gi wär. D'Haaptaffer sollt duerch d’Foltere vun deem Mann dozou forcéiert ginn, fir Suen erauszeréckelen.

Dëse Prozess sollt e Mëttwoch op en Enn kommen, dierft awer bis en Donneschdeg daueren.