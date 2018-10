Ëmmerhin 46 Prozent vun all de Leit, déi op de Lëschten uechtert d'Land stinn, si Fraen. Zil wier et awer virun allem, datt an Zukunft méi Frae gewielt ginn, huet de CNFL op enger Pressekonferenz en Dënschdeg de Moie betount.





An deem Kader gouf och d'Analys vun de verschiddene Walprogrammer gemaach. An do ass den nationale Fraerot guer net mol sou onzefridden.

Ganz frou ass een zum Beispill doriwwer, datt d'Individualiséierung vun de Pensiounsrechter vun de Parteien opgegraff an zu engem Thema gëtt, seet d'Annick Raskin, Chargée de direction beim nationale Fraerot. Virun enger Rei Jore wiere si nach als verréckt duergestallt ginn, ma an Tëschenzäit hätten d'Leit matkritt, datt do e Problem besteet.



A praktesch all de Walprogrammer géing een awer och d'Individualiséierung vun de Steieren erëmfannen, wann och ënner verschidde Formen. Dem Fraerot wier et wichteg, datt iwwert d'Saachen diskutéiert gëtt an doraus da méiglecherweis och Reformen entstinn.



Ma net alles ass an den Ae vum nationale Fraerot positiv. Nohuelbedarf géing et nach ëmmer a Punkto Quote ginn. Déi aktuell Regierung hätt zwar e Projet duerchgezunn, ma och do, wier nëmme rieds vu "sensibiliséieren" an "incitéieren". "Zwéngend Moossnamen huelen, schéngt nach ëmmer e richtege Problem ze sinn", sou d'Annick Raskin.



Et wieren natierlech awer nëmme Programmer, déi een analyséiert hätt. Et wier ze kucken, wat schlussendlech domadder geschitt a wat tatsächlech ëmgesat gëtt. De nationale Fraerot wäert dat dann och no de Walen am A behalen, sou nach d'Annick Raskin.