Dat ass d'Zil vun enger neier Campagne, déi um Dënschdeg am Gesondheetsministère virgestallt gouf. Nieft enger Broschüre an engem Depliant a verschiddene Sproochen gëtt et och eng nei Smartphone-App. "dispodoc" kann ee gratis eroflueden an et gesäit een wéi e Generalist bei engem an der Géigend nach no 18 Auer owes op huet.



Fir d'Pilotphas hu 15 Hausdoktere matgemaach. D'Santé geet dovunner aus, datt den neie Service vu ville Generaliste wäert genotzt ginn. D'Demande wier vun hinnen ausgaang. An zwou Wochen funktionéiert och de Site vum Santésministère sante.lu via App.

Nieft der Informatiounscampagne soll awer och d'Primärversuergung am Land verbessert ginn. D'Santé setzt verstäerkt op Gemeinschaftspraxen, déi notamment an deene Géigende d'Patienten en charge sollen hunn, wou et keng Maison médical gëtt.



D'Dokteren, déi sech zu op d'mannst 4 zesummendinn a gewësse Konditiounen erfëllen, kënnen vun engem Forfait vun 10.000 Euro pro Dokter profitéieren, sot d'Gesondheetsministesch Lydia Mutsch op enger Pressekonferenz.



Et ass geplangt, datt dës Gemeinschaftspraxen vu Moies 8 bis 19.30 Auer owes an der Woch a samschdesmoies op hunn. D'Plagen tëscht 11 a 14 Auer a 18 an 19.30 Auer sollen ouni Rendez-Vous ugebuede ginn.



Dës Gemeinschaftspraxen, mengt d'LSAP-Ministesch, wieren e kloren Zukunftsmodell, well se engem enorme Besoin vun der Populatioun entsprieche géifen. An Zukunft kéint een nieft de Generalisten och aner Gesondheetsberuffer mat eranhuelen.