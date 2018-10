Zu Wecker am Kuerzebösch krut d'Police e Méindeg den Owend um 18.30 Auer e Mann gemellt, deen do e puer Mol mat enger Waff geschoss hätt.

© AFP

Eng Policepatrull huet de Mann zu Rieds gestallt, deen 2 Pistoule an enger Akafstut bei sech hat. Hien huet zouginn, dass hien do am Feldwee geschoss huet, hie wollt seng Waffen testen.Béid Pistoulen ware voll geluede mat Gaspatrounen. Se goufe vun de Beamten saiséiert an de Mann krut e Protokoll.