De Grënner vum weltbekannte Miwwelbuttek Ikea, Ingvar Kamprad, deen Enn Januar 2018 gestuerwen ass, soll e Privatverméige vu ronn 125 Milliounen Euro hannerlooss hunn. En Deel dovu soll op enger schwedescher Bank zu Lëtzebuerg leien. Dat schreift en Dënschdeg déi däitsch BILD-Zeitung a berifft sech dobäi op déi schwedesch Zeitung "Expressen".







Den Ingvar Kamprad huet véier Iewen - seng 3 Jongen (Peter, Jonas a Mathias) a seng Adoptivduechter Annika. Nieft sengem Privatverméigen hannerléisst den 91 Joer ale Mann Konscht a Porzeläin am Wäert vun 380.000 Euro.



Der BILD-Zeitung no hätt et 8 Méint gedauert, fir genau festzestellen, wat alles zum Ierwe vum Ikea-Grënner gehéiert. D'Privatverméige soll op enger Rei Konte verdeelt sinn.



Ronn 31 Milliounen Euro géifen deemno op engem Kont bei der SEB-Bank zu Lëtzebuerg leien. En Deel vun de Sue wier och an Aktien a Fongen ugeluecht.



Fir d'Kanner vum Kamprad bleiwen um Enn ronn 60 Milliounen Euro, déi si duerch 4 mussen deelen.



De Rescht vum Verméige (ongeféier 65 Milliounen Euro) geet un eng Stëftung vum Ingvar Kamprad, déi Grënner a wirtschaftlech Aktivitéiten am Norde vu Schweden ënnerstëtzt.