Grond fir dës Hausse ass nieft der momentan staarker ekonomescher Situatioun am Land, de sougenannte Brexit-Effekt.



Och bei EY wëllt ee mat der Zäit goen. Nieft Déngschtleeschtunge fir etabléiert Entreprisë schafft een och ëmmer méi mat Start-Up-Betriber zesummen, an och de Weltraum-Secteur hätt een um Radar.



Laanscht de Sujet Digitaliséierung kënnt och Ernst&Young net, wéi de Managing Partner Alain Kinsch erkläert. "Dat ass den absolut neien Trend an do muss een elo dobäi sinn. Et dierf ee keng Zäit verléieren. Dat heescht mir investéiere ganz vill an dee Beräich."



Dozou géif déi traditionell Robotisatioun gehéieren, dat heescht Aufgaben, déi bis elo manuell gemaach goufen an haut vun enger Maschinn iwwerholl ginn.



Dem Alain Kinsch no geet Digitalisatioun awer vill méi wäit. "Hautdesdaags läit de Räichtum vun enger Firma ganz oft am Data, also den Donnéeën, déi een huet. Dës muss ee kënnen exploitéieren an dofir brauch ee Leit déi éischter Mathematiker oder Wëssenschaftler sinn an d'Capacitéit hunn, mat deenen Donnéeë eppes unzefänken."



Doriwwer raus géif et nach d'Entwécklung vu kënschtlecher Intelligenz, ma dës Technologie géif nach an de Kannerschong stiechen, mengt de Managing Partner vun EY.



"Ma et ass éischter Robotisatioun an d'Analyse de données, an déi den Ament am meeschten investéiert gëtt."

1.400 Leit beschäftegt Ernst&Young Lëtzebuerg de Moment, 400 Mataarbechter hätt een eleng am leschte Joer rekrutéiert. Ronn e Véierel vum gesamte Personal wiesselt bei EY all Joers, e ganz normale Phenomen bei de Wirtschaftspréiwer.