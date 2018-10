De Frank Wolter, Direkter vun der Administration de la nature et des forêts, d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg, Gilles Biver, vum Département de l'environnement. © MENV

Op enger Pressekonferenz huet d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg de Projet virgestallt an d'Bedeitung vum Gréngewald ënnerstrach.Vun der Zon, déi protegéiert soll ginn, maachen d'Bëscher mat 3500 Hektar 93 Prozent aus. 3 Véierel vun der Zon bestinn aus Habitaten an Biotopen.De Gréngewald liwwert och Drénkwaasser fir 6 Prozent vun der Bevëlkerung, 2,8 Millioune Kubikmeter d'Joer.Zu der protegéierter Zon gehéieren och d'Bëscher vum Grand-Duc.An der leschter Legislaturperiod goufen eng 4000 Hektar ënner Schutz gestallt, dat ass esou vill wéi an de leschte 25 Joer zesummen.

Offiziellt Schreiwes

«Protéger notre patrimoine naturel – garantir notre qualité de vie»



Dans le cadre d'une conférence de presse, Carole Dieschbourg, ministre de l'Environnement, a annoncé que la procédure de classement en tant que zone protégée «Gréngewald» s'inscrit pleinement dans la politique nationale en matière de protection de la nature telle que fixée par le Plan national pour la protection de la nature, et a été décidé par le gouvernement le 28 septembre 2018.

La future zone protégée d'intérêt national englobe l'ensemble des forêts du grand massif «Gréngewald», en respectant au maximum ses dimensions et extensions «historiques». Elle est la plus grande zone protégée en réserve naturelle forestière du pays et constitue un véritable «paysage» forestier et culturel d'importance nationale exceptionnelle.

Les forêts occupent avec environ 3.500 ha près de 93% de la couverture globale de la zone protégée proposée. Au total 2.850 ha soit près des 3/4 de la zone protégée sont constitués d'habitats et de biotopes forestiers protégés. La délimitation de la zone protégée a également été ajustée de manière à inclure la quasi-totalité des forêts situées sur le socle géologique constitué des couches du Grès de Luxembourg.

La zone Gréngewald fournit également près de 2,8 millions de m3 d'eau potable par an et assure ainsi potentiellement l'alimentation en eau potable pour près de 6% de la population luxembourgeoise, soit 1 personne sur 20.

La zone protégée inclut en outre les propriétés forestières de S.A.R. le Grand-Duc, situées à l'intérieur de l'ancien enclos (aujourd'hui gérées sous le domaine forestier de l'État «Schooffiels»), la réserve cynégétique du domaine d'État, diverses anciennes carrières délaissées ainsi que plusieurs plans d'eau.

Finalement, la future zone protégée d'intérêt national Gréngewald inclut la majeure partie (2.880 ha, 91%) de la zone Natura2000 de même nom (LU0001022 Gruenewald: 3.158 ha) et par ce, est également à comprendre en tant que mesure réglementaire de ladite zone Natura2000 en vertu des articles 34 et 37 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et comme telle sera grevée de servitudes et de charges prévues par l'article 42 de la même loi.

Il y a lieu de signaler que la délimitation retenue, ainsi que les servitudes et interdictions formulées sont le fruit de nombreuses consultations avec les services techniques des différentes communes, différentes administrations de l'État et d'autres acteurs représentant les gestionnaires des terrains ou œuvrant dans la protection de la nature. Dans le cadre d'une consultation publique, les citoyennes et citoyens peuvent donner leur avis sur le projet de classement.