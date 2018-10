© SIP

Bei engem décke Stuerm oder engem schlëmme Feier besser gewarnt sinn oder an enger Noutsituatioun méi effikass Hëllef erbäi ruffen. Dat ass d'Ziel vun zwéin neien Outile vum Lëtzebuerger Warnsystem.



D'Detailer goufen en Dënschdeg vum Inneministère, dem Rettungszenter CGDIS an dem Centre des technologies virgestallt.





Op der enger Säit gëtt et vun elo un en SMS-System, bei deem d'Leit am Fall vun enger nationaler Katastroph alertéiert ginn.

Op där aner Säit funktionéiert elo d'App „GouvAlert“, via déi d'Leit Push-Noriichte kënne kréien an déi och eng Geolokalisatioun erlaabt.





Dan Kersch présente l'application mobile «GouvAlert.lu», le système d'alerte et d'information de la population (02.10.2018)

Le mardi 2 octobre 2018, le ministre de l'Intérieur, Dan Kersch, a présenté «GouvAlert.lu», la nouvelle application mobile d'alerte de la population sur smartphone. En effet, dans le cadre de ses missions et conformément à l'article 1er de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, le ministre de l'Intérieur constitue l'autorité compétente pour l'information et l'alerte des populations.



La fonctionnalité première de cette nouvelle application est de permettre, dans le cas d'une situation d'urgence ayant un impact sur la sécurité publique, de prévenir directement les citoyens, qui n'ont pas toujours accès à une source d'information classique.



Téléchargeable sur Apple App Store et Google Play, cette application gratuite est disponible en trois langues. En pratique, elle permet au Central des secours d'urgence 112 ou au Service de la communication de crise du ministère d'État de diffuser des alertes sur des incidents majeurs qui surviennent à l'échelle nationale: accidents graves, intempéries, incendies, problème d'eau potable, rupture d'énergie, urgence nucléaire...

Dans ce cas, une notification est envoyée à tous les utilisateurs connectés qui ont installé l'application sur leur téléphone portable.



Par ailleurs, en cas d'incident local, le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) peut définir une zone à risque ou un périmètre d'intervention restreint. Dans ce cas, l'alerte sera uniquement envoyée sur les appareils présents dans la zone, ainsi que lors de toute entrée ou sortie du périmètre.



Appel de secours géolocalisé



Grâce à GouvAlert.lu, les usagers ont en outre la possibilité de contacter directement le numéro d'urgence 112 via l'application. L'appel ainsi généré sera géolocalisé automatiquement de sorte que les services de secours pourront localiser l'appelant et intervenir de la manière la plus rapide et précise possible, sans perte de temps.

En plus de ces diverses fonctionnalités, l'application permet de consulter sur son smartphone différentes informations sur les bons gestes et les comportements à adopter en situation de crise. Elle donne également accès aux plans d'intervention d'urgence provenant du site www.infocrise.lu.



Créée à l'initiative du ministre de l'Intérieur, en collaboration avec le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS), le Haut-Commissariat à la protection nationale (HCPN), avec le concours technique du Centre des technologies de l'information de l'État (CTIE), cette application vient compléter le dispositif d'alerte du Service de la communication de crise du ministère d'État et s'inscrit dans une démarche globale de sensibilisation et d'assimilation de la population aux risques encourus et aux meilleurs moyens de se protéger.