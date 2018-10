D'Kanner sinn ëmmer méi an ëmmer méi fréi den Ecranen ausgesat. Ob Handy, Tablet, Computer oder Tëlee - d'Entwécklung vum Kand kann duerch de Gebrauch dovunner beaflosst ginn an e Gesondheetsrisiko duerstellen. Wichteg wier et dofir, de Public ze sensibiliséieren - dat huet d'Gesondheetsministesch Lydia Mutsch en Dënschdeg op enger Konferenz betount.



Am Kader vum 50. Anniversaire vum Service audiophonologique huet de Gesondheetsministère eng nei Campagne lancéiert, déi op där vum Dr. Serge Tisseron baséiert.





Impakt Ecran op Kanner: Rep. Claudia Kollwelter



© Claudia Kollwelter

3-6-9-12, esou heescht d'Campagne vum Dr. Serge Tisseron, déi deemno op verschidden Alterstranchë vun de Kanner baséiert: D'Zuele stinn nämlech fir Alteren, mat 3 Joer u kann een an de Précoce, mat 6 an de Fondamental (déi fréier Primärschoul), mat 9 léiert ee schreiwen a mat 12 eloignéiert ee sech lues a lues vun der Famill.Wichteg bei de ganz klenge Kanner ass et zum Beispill, datt si d'Saache mat all hire Sënner maachen - wat mam Gebrauch vun Ecranen allerdéngs net de Fall ass, vu datt d'Kand just nach kuckt a lauschtert an net méi mat aner Persounen interagéiert. Dat kéint spéider e Problem duerstellen, wann d'Kand mat anere Kanner a Kontakt triede soll. Oder et kritt Problemer, sech a sengem Kierper wuelzefillen.Eng zentral Roll spillen dobäi natierlech d'Elteren: Hinne gëtt geroden, och déi eege Consommatioun am A ze halen, well et enseignéiert ee jo virun allem duerch Virbiller. Also net op den Telefon goen, wann ee mat de Kanner spillt oder wann een zesummen ësst. Well soss maachen d'Kanner dat spéider och.D'Eltere kéinten awer net just mat guddem Beispill virgoen, mä och zesumme mam Kand e Choix maache vu qualitative Programmer oder Spiller an dem Kand och aner Aktivitéite proposéieren, ouni Ecran.