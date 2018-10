© Dany Rasqué (RTL)

Et geet ëm al Handyen. Et gëtt geschat, datt mer hei am Land ongeféier eng Millioun där Apparater doheem am Tirang leien hunn. Do notzen se awer kengem Mënsch eppes an dofir elo den Appell, Handyen, déi een net méi brauch, der Caritas ze ginn.





eReUse/Caritas - Reportage Dany Rasqué



Do ginn se gesammelt a vun enee geholl. D'Materialien am Handy ginn recycléiert, revaloriséiert an erëm an nei Elektrogeräter integréiert.



Et ass also ouni Zweiwel e Projet mat ekologeschem Aspekt, ma och dee soziale Volet kënnt net ze kuerz.

E Projet, seet d'Marie Josée Jacobs, d'Presidentin vun der Caritas, dee wichteg ass. Hei géif ee Leit nämlech eng Méiglechkeet ginn, nei Aarbechtskompetenzen ze fannen, fir da mat Chance nees an engem Betrib ënnerzekommen. Op der anerer Säit wëll een d'Baudeeler, déi an engem Apparat sinn, nees nei verwäerten.



D'Ressourcen an den Handyen, dat si virop Edelmetaller, betount d'Daniela Ragni vun der Caritas, dacks och "Konfliktmineralien" genannt. De Grond ass ganz einfach: Dës Mineralie kommen nämlech aus Afrika a ginn dacks ënnert grausamen Aarbechtskonditiounen aus de Minnen um Kontinent erausgezunn. Dobäi kënnt, dass an deene Géigenden den Ëmweltimpakt och extrem negativ Ausmoossen huet.



Jiddweree vun eis, deen nach en alen Handy doheem leien huet, kann zum Succès vun dësem Projet bäidroen, andeems en den Apparat ofgëtt.



Déi aner Woch lafen um Radio an op der Telé Spotten an op anere Plazen, zum Beispill e Samschden 8 Deeg am Lëtzebuerger Wort, fënnt een eng gréng Pabeiertut. E Mobile-Bag. Do kann een den alen Handy dra maachen an dat dann dem Bréifdréier matginn oder an engem Post Shop ofginn. Déi Tute kritt een awer och nach op anere Plazen, wéi op de Gemengen oder an de Schoulen.

Wann d'Caritas den Handy bis huet, gëtt gekuckt ob et en alen Apparat ass oder e Smartphone. Déi al Apparater ginn zu Biissen am Atelier vun der Caritas vunenee geholl, d'Smartphones, déi ginn direkt viru bei "Digital Inclusion". De Grënner Patrick de la Hamette betount, dass een dëst "Re-Use" nennt, en Terme aus der "Economie circulaire".



Dacks sinn et Apparater déi net méi benotzt ginn, also am Tirang leien, awer nach ëmmer funktionéieren. Den Atelier setzt dës Apparater dann nees an d'Rei a verdeelt se u Leit, déi sech keng Smartphone leeschte kënnen.



Méiglecherweis huet een seng al Handyen nach doheem leien, fir sécher ze goen, datt keen un d'Date kënnt déi drop sinn. Do muss een sech awer keng Suerge maachen, seet de Patrick de la Hamette. Am Géigesaz zum PC oder Laptop, géifen Date vun engem Smartphone an der Reegel ganz einfach a vollstänneg geläscht kënne ginn.



Genee esou einfach ass et bei deenen alen Apparater. Hei sinn déi meeschten Daten an der SIM-Kaart, ass déi fort, sinn 99% vun den Date fort.



99% si keng 100, de Rescht vun den Daten, kann op enger Plaquette sinn, déi am Handy ass. Do well d'Caritas näischt dem Zoufall iwwerloossen, déi Kaarten, déi ginn zerschreddert.