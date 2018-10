Hotel Alfa op der Gare: Wéi geet et weider? (14.01.2018) No bausse gëtt et näischt Neies an awer gëtt hannert de Kulissen un der Zukunft vum Alfa geschafft ...

Informatioune vum Paperjam no soll nämlech d'amerikanesch Hotels-Chaêne Marriott International um Punkt sinn, fir d'Gebailechkeeten z'iwwerhuelen.Virdru war den Alfa-Hotel ënnert der Lizenz vum Accor-Grupp ënnert dem Label "Mercure".Fir dass d'Zëmmeren an d'Localitéiten am Alfa awer nees kënne fir Clienten accessibel sinn, wiere Renovatiounsaarbechte vun ëm déi 2 Joer néideg, sou dass eng Re-Ouverture fréistens kéint Enn 2020 sinn.De Grupp Marriott huet eng 6.700 Etablissementer an engen 130 Länner weltwäit, dat mat engem Chiffre d'affaires vun 22 Milliarden Dollar.Am Mäerz zejoert hat den Alfa op der Gare vun engem Dag op deen anere seng Dieren zougemaach. Gerant vum Hotel war um Enn de Rolphe Reding. Eng 80 Leit haten am Hotel an an der Brasserie op der Gare geschafft.