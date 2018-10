Alternativ E-Bike (02.10.2018) De Reseau u Vëlospiste soll massiv ausgebaut ginn.

De Reseau u Vëlospistë gëtt bal verduebelt op 1100 Kilometer . Fir dass de Vëlo am Alldag sécher benotzt ka ginn, net just an der Fräizäit mee och fir op d'Schaff an an d'Schoul.

De Vëlo soll also en neie Stellewäert kréien. Och hei zu Lëtzebuerg. D'Potenzial ass grouss, sou den zoustännege Minister François Bausch.

Bannen den nächste 5 Joer soll d'Hardware ausgebaut ginn. De Reseau u Vëlospisten: Haut 630 Kilometer, mat Lächer wei am Schwäizer Kéis.



Spéider solle genee 1.102 Kilometer déi 4 Ecker vum Land mat en ee verbannen. Mat souguer Express-Pisten, vu Beetebuerg, respektiv Esch/Uelzecht an d'Haaptstad eran.