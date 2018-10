Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

D'Affer huet sech dobäi gefrot, Zitat: „Firwat huet deen dat mat mir gemaach?“ E Psycholog an e Psychiater hunn dorop d'Äntwert ginn, dass de Fils sech ongerecht behandelt gefillt hätt an d'Dot eng Reaktioun op dat - a sengen Aen - Onrecht gewiescht wär.





Prozess Sprengstoffattentat - Reportage vum Eric Ewald



Woubäi d'Mamm vum Ugekloten an Ex-Fra vum Affer gemengt huet, de Papp hätt dem Bouf géintiwwer vill Versprieche gemaach, awer keng gehalen, an deem säi Brudder bevirdeelegt, wourënner de Beschëllegte stëll gelidden hätt. Dee wär frustréiert gewiescht iwwert d'Ierfschaft vum Brudder an dass hien näischt krut; de Fils wär och krank, scho ganz laang.

Dogéint huet de Papp betount, hien hätt dem Fils alles ginn, wat dee gär gehat hätt. D'Sue wären awer, wéi et schéngt, net duergaangen. De Bouf hätt alles gehat, ma Dommheete gemaach. „Hie wollt mech onbedéngt ëmleeën!“, sot de Papp, deen d'Dot net versteet a frou ass, dass hien nach lieft. Seng aktuell Fra huet erkläert, hire Mann kéim net doriwwer ewech a wär net méi dee Mann, deen hien emol war: „Dass de Fils dat mat him gemaach huet, verschafft hien net!“, war eng Ausso an deem Kontext.

Ganz introvertéiert, wéineg sozial Kontakter, egozentresch a wéineg Empathie: Dat war dem Psycholog seng Beschreiwung vum Charakter vum Ugekloten, deen och aggressiv reagéiere kéint. De Psychiater dann huet op de grousse Konflikt mam Papp a mam Brudder higewisen; deen hätt Sue vum Papp kritt, hien net, a wär bei enger Ierfschaft bevirdeelegt ginn, wougéint de Beschëllegten net vum Papp ënnerstëtzt gi wär, soudass him d'Iddi vun der Bomm koum. Et hätt eng grave Verännerung vum Uerteelsverméige virgeleeën, och wann hien net komplett onzourechnungsfäeg gewiescht wär. De Mann misst behandelt ginn, ma sou Leit kéimen am Prisong net virun, war de Constat vum Expert.

Um Ufank vun der Sëtzung hat e Geriichtsmedeziner festgehalen, dass d'Verbrennungen, déi d'Affer dovu gedroen hat, net akut liewensgeféierlech, potenziell déidlech Blessuren awer méiglech gewiescht wären, z.B. wann den Hals getraff gi wär.

Dëse Prozess soll e Mëttwoch de Mëtten op en Enn kommen.