Géint 20.30 Auer hat et an der Fiels ee Kamäibrand ginn. Et ass kengem eppes geschitt. D'Pompjeeën aus der Fiels a vun Dikrech waren op der Plaz.



Zu Dikrech an der Rue de l'Hôpital hat et géint Hallefnuecht e Feier duerch e Kuerze ginn. Och hei koum keen zu Schued.