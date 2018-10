Hir Redaktioun wär manner a Gefor ewéi hir Gouvernance, hunn de Jean-Claude Frank an d'Pia Oppel vum sozio-kulturelle Radio an hirer ''Medienchronik'' geschriwwen.



Dora geet rieds vun engem Audit vun europäeschen Experten, vu Chaos am Verwaltungsrot an dem Féierungsstil vum President, vu problematesche Reforme souwéi Interessekonflikter an natierlech dem Depart vum Direkter Jean-Paul Hoffmann.



Kuerz virum 25. Anniversaire vum 100komma7 leschte Sonnden hat den Jean-Paul Hoffmann säin Depart vum Direktiounsposte vum ëffentlechen Radio annoncéiert. ''Et geet kee senger Wee, well et em super gefält'', dat war d' Äntwert vum Jean-Paul Hoffmann géintiwwer iwwer RTL, op d'Fro firwat e geet. Et wär kloer, esou de Jean-Paul Hoffmann weider, dass eng Direktioun vun engem Betrib net weider kéim, wann kee Vertraue vum eenzegen Aktionär do wär. Dat ass beim 100komma7 de Staat.

Dee Manktem u Confiance hätt hien als Direkter e puer mol ze spiere kritt. Virun ongeféier engem Joer zum Beispill: Do wär him Folgendes entgéintbruecht ginn: ''Den Direkter ass net do, fir de Conseil ze kontrolléieren, mä de Conseil fir den Direkter ze kontrolléieren.''



Donieft géif et kee Reglement dat festleet, wéi de Verwaltungsrot vum Radio misst zesummegestallt ginn, d'Regierung a méi genee de Staats-a Medieministère hätte fräi Hand. De Laurent Loschetter gouf virun engem Joer President vum deem Rot, an onofhängeg, ob hien elo e Lien zu der Bettel-Partei DP hätt oder net, erënnert de Jean-Paul Hoffmann un d'Wierder vum Laurent Loschetter um 25. Gebuertsdag vum 100komma7 leschte Sonnden. Do hat hie gesot, hie wär d'''Vertrauenspersoun'' vum Premier Xavier Bettel, an hie géif säi Rôle e bëssen anescht interpretéieren ''wéi am Dictionnaire beschriwwen''.



Ënnert deenen Ëmstänn hätt den Jean-Paul Hoffmann elo decidéiert, no fënnef Joer net méi weider Direkter vum Radio 100,7 ze sinn an enger neier Persoun dëse Posten z’iwwerloossen an de Betrib no virzebréngen.

D'Onofhängegkeet vum Radio géif ze vill vum politesche gudde Wëllen ofhänken, bekloe sech um Mëttwoch elo de Jean-Claude Frank an d'Pia Oppel an hirer Chronik. Si beruffe sech op d'Recommandatioune vun externen Experte vun der European Broadcasting Unioun. Déi haten déi jonk Redaktioun vum 100,7 an hirem Audit gelueft.

Allerdéngs gouf et Kritik um Fonctionnement an der Gouvernance vum Betrib. Intern wäre vill Recommandatiounen ëmgesat ginn, Verwaltungsrot a Politik hätten hir awer gréisstendeels ignoréiert, schreift d'Chefredaktioun. Frank an Oppel stéiere sech och un enger Reform vum groussherzogleche Reglement vum 100,7. Am Text vum Staatsministère ass eng Limitatioun vum Mandat vum Direkter op fënnef Joer geplangt. Fënnef Joer dauert och eng Legislaturperiod. An d'Regierung ernennt eleng déi néng Memberen vum Verwaltungsrot. An déi stëmmen da mat enger 2-Drëttel Majoritéit iwwer de President of.

De Risiko vun der politescher Kontroll vun der Regierung op de Sender wär evident, esou d'Chefredaktioun. Am neien Text vum Staatsministère iwwer den 100,7 géing et och drëms, dass an Zukunft eleng d'Regierung d'Remuneratioun vun den 100,7-Mataarbechter géif reegelen. An do gesinn den Jean-Claude Frank an d'Pia Oppel en mediepoliteschen Interessekonflikt.

''Wier de Ministère fir d'Paie vun de Journalisten zoustänneg, an e géif se erofsetzen, da kann dat déi privat Konkurrenz fir d'Journaliste méi attraktiv maachen. D'Paie kënnen also schlecht an engem Ministère festgeluecht ginn, wou de Chef de Cabinet vum Premier de Paul Konsbruck ass, fréiere Journalist an haut als Commissaire du Gouvernement, Member vum Verwaltungsrot vum RTL-Mammenhaus CLT. Datt de Paul Konsbruck och an de leschte Budgetsverhandlunge vum Radio 100,7 vertruede war, geheit weider Froen op. Gläichzäiteg war de Beamten un de Verhandlunge fir déi nei RTL-Konventioun bedeelegt. ''

Dat also d'Wierder vun der Radio 100komma7-Chefredaktioun.



Op Nofro huet de Paul Konsbrück gesot, dëse Reproche wär en Denkfeeler.

Hie wär nämlech net Member am Verwaltungsrot vun CLT, mä Kommissär vun der Regierung fir den Konzessiounsvertrag mat CLT.



De Premier- a Kommunikatiounsminister Xavier Bettel ass net fir eng Stellungnam disponibel, hie reagéiert um Mëttwoch de Mëtten per Communiqué.