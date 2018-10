Am September ass den Inflatiounstaux hei am Land, op ee Joer gekuckt, op 2% eropgaangen: Dat huet de Statec e Mëttwoch de Moie matgedeelt.

Verglach mam September zejoert hu virun allem d'Pëtrolspräisser ugezunn, mat engem Plus vu 14,7 Prozent. Dobäi kënnt eng Hausse vu 6,5 Prozent um Stroum.Par rapport zum Mount virdrun sinn d'Präisser vum frësche Geméis am September ëm 13,7 Prozent ugezunn.Erofgezunn gouf d'Präisdeierecht am meeschte vun de Rees-Präisser, déi no der Vakanzesaison ëm 5,3 Prozent gefall sinn. D'Präisser fir Fligertickete si souguer ëm ganzer 26 Prozent agebrach.