Feier a Studentewunnheem - 3 Wochen dono (03.10.2018) No deem schlëmme Feier an engem Wunnheem zu Esch, kucke mir eis un, wéi et de Studenten zanterhier ergaangen ass.

Zu Esch an der Kanalstrooss stoung den Daach vun engem Studentewunnheem komplett a Flamen. 35 Studenten hunn hier Wunnengen an deelweis och hier perséinlech Saache verluer. Mir waren 3 Wochen nom Feier mat der Jonker Studentin Sarah Gentili zeréck op d’Plaz, an hunn eis ugekuckt, wéi et nom Feier weidergaangen ass.

E Feier um Daach vum Nopeschhaus ass esou séier esou grouss ginn, dass näischt méi ze rette war. D’Pompjeeë ware séier op der Plaz, trotzdeem konnte se net verhënneren, dass d’Feier vum Nopeschhaus op den Daach vum Sarah senger Wunneng iwwerschléit.

An dunn ass et ganz séier gaange, seet d'Sarah. D'Pompjeeën hunn dat komplett Haus evakuéiert. Virun allem fir d'Leit virun deem gëftegen Damp ze protegéieren, dee bei engem Féier entsteet. Deen ass nämlech bannent Sekonnen déidlech.

D'Feier selwer war relativ séier geläscht, mee trotzdeem huet d'Läschwaasser an den Damp, deen an de Wunnenge war, et onméiglech gemaach erëm zeréck dohin ze goen. E puer perséinlech Saache konnt een zwar mathuelen, mee vill Saache waren net méi ze retten.

Déi ronn 35 Studente sinn dunn vun der Staat Esch an der Uni Lëtzebuerg iwwert de ganze Campus Belval verdeelt ginn, et huet ee missen néi a virun allem fräi Wunnenge fannen. Dat goung awer fir eng ganz Rëtsch Studente ganz séier. E Groussdeel hat um Dag nom Feier schonn eng nei Wunneng.

Mëtt Dezember solle Studenten, déi elo iwwert de komplette Campus Belval verdeelt sinn, erëm zeréck an hier al Wunnenge kommen. Déi sollen dann erëm ausgesinn, ewéi wann ni eppes geschitt wier.