Op engem Feld hannert dem Haus vun der Natur op der Kockelscheier sollen d'Zesummenhäng tëscht der Agrarfläch, eisen Iessgewunnechten an dem Ëmweltschutz duergestallt, visibel an och fir de Public accessibel gemaach ginn. Et ass als eng Zort Kommunikatiounsprojet ze gesinn.





Nohalteg Agrar- an Iesskultur zu Lëtzebuerg Op der Kockelscheier gouf eng Zort neie Kommunikatiounsprojet lancéiert.



2000m2, dat si 5 Basketballterrainen oder 200 geparkten Autoen. 2000 m² dat ass awer och d'Surface déi weltwäit am Duerchschnëtt pro Joer fir d'Erneierung vun enger Persoun zur Dispositioun steet.





Zu Lëtzebuerg verbrauche mer pro Kapp awer leider méi Fläch ewéi dat, seet d'Stéphanie Zimmer vum Institut fir Biolandwirtschaft IBLA. Wann mer eis weiderhin esou ernäre géife wéi bis elo, géif dat iergendwann net méi duergoen. En Europäer brauch schonn eleng 2700 m² rengt Akerland, also ouni d'Gréngfläche fir d'Véi dobäi. Och de Kakao zum Beispill, fléisst an dës Rechnung net eran, well déi Fläche jo am Ausland genotzt ginn.

Eent vun den Zieler ass et, d'Importer ze reduzéieren a regional Produite méi staark ze fërderen. Den IBLA schafft hei mat der Kooperativ Co-Labor a mat „Natur an Ëmwelt“ zesummen. Op der Kockelscheier goufen 2000 Quadratmeter a Parzellen agedeelt. D'Elisabeth Kirsch vun Natur an Ëmwelt, ënnersträicht, dass ënnert anerem Parzelle fir d'Mëllech-, d'Kären- an d'Fleeschproduktioun virgesi sinn. Awer och d'Uebst, d'Geméis asw... gëtt hei ugeluecht.

Dëst Joer gouf d'Fläch preparéiert, méi spéit geet et drëm unzeplanzen, ze recoltéieren an och ze verschaffen.

Finanzéiert gëtt dat Ganzt iwwregens vum Ëmweltministère, esou d'Ministesch Carole Dieschbourg, déi betount, dass et wichteg wier, dass dat Ganzt géif wëssenschaftlech begleet ginn. Dës Erkenntnisser wiere nämlech wichteg festzehalen, fir dass se dono fir weider Projeten zur Dispositioun stinn.