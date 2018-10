Mobilitéit zu Lëtzebuerg (03.10.2018) Wat kenne mer géint di kilometerlaang Stauen op eise Stroosse maachen? Dat ass jo eent vun de grousse Walkampfthemen.

E Mëttwoch de Moien hate François Bausch a Gast Gibéryen een animéierten Debat iwwert d'Mobilitéit um Radio. D'ADR plaidéiert fir gratis ëffentlechen Transport, déi Gréng soen egal wei muss een d'Rechnung bezuelen. Wat allerdéngs fir d'Leit dat wichtegst ass: Et muss mol fonctionnéieren!

Bus, Tram, Bunn, ... Se sinn an onsem Alldag net z'iwwersinn, wann och net ëmmer pünktlech. An a leschter Zäit, goufen och vill Strécken nei organiséiert. Net ëmmer zum Virdeel vum Passagéier. D'Politik huet decidéiert: méi Tram, manner Busser an der Haaptstad.

Wei vill Leit huelen Haut den Ëffentlechen Transport? Rezent, global Zuele ginn et kéng:



125.000 Leit pro Schaffdag bei der RGTR. 91.000 Leit pro Schaffdag am Zuch. 13.500 Leit pro Schaffdag am Tram.

D'Qualitéit vun der Offer ass ouni Zweiwel e Schlëssel-Element, op eng Persoun den Ëffentlechen Transport am Alldag benotzt oder net. Do leie François Bausch a Gast Gibéryen op enger Ligne.



Ma gëtt den Ëffentlechen Transport nach méi Attraktiv, wann een e Gratis mécht? Eng Fuerderung vun enger Rei Parteien, an dësem Walkampf!

Wat kascht den Ëffentlechen Transport: Bus, Tram, Bunn a Schoultransport? Dëst Joer läit de Budget bei 441,6 Milliounen Euro.

Wat bréngt de Verkaf vu Billjeeën an Abonnementer? Eng 35 Milliounen d'Joer. Net emol een Zéngtel vun de Käschten.



Wei vill nees emol de Verkaf a Kontroll kaschten, konnten déi Responsabel vum Ministère net soen.