Sozial-Dumping bei Luxtram (03.10.2018) Den OGBL an de Landesverband hu jo bei der Aweiung vum Tram e Protestpiquet organiséiert, fir de sozialen Dumping ze denoncéieren vun de Luxtram-Salariéen.

Si verdénge manner wéi hir Kollegen aus dem ëffentlechen Déngscht. Um Mëttwoch hate béid Gewerkschaften eng Entrevue mat der Beleegschaft, fir ze decidéieren, wat hir nächst Schrëtt sinn, nodeems si viru kuerzem nei Propositioune vum Patronat kruten.

Et si virun allem Loun an Aarbechtskonditiounen, déi de Salariée vu Luxtram um Häerz leien. De 26. Juli hu si dowéinst bei der Aweiung vum Tram e Protestpiquet organiséiert. Bei den Ufanksgehälter verdénge si bis zu 25% manner a bei den Endgehälter bis zu 50% manner wéi hir Kollegen aus dem ëffentlechen Déngscht. Nodeems hir Congésdeeg vu 25 op 27 gehuewe goufen, leie si awer nach ëmmer ënnert den 32 déi am Service public bezuelt ginn.

De 27. September hunn d'Gewerkschafte sech mat der Direktioun vu Luxtram getraff a kruten nei Proposen ënnerbreet. Déi goufen um Mëttwoch der Beleegschaft virgestallt. Luxtram hätt wuel Zougeständnesser bei de Léin gemaach, mee guer keng Propositioune bei den Aarbechtskonditiounen, esou de President vum Landesverband.

Weder bei den Déngschtpläng, nach bei den Amplituden hätt een eppes Konkretes kritt. Et wär drëm gaangen, fir Zäit ze gewannen, d'Wahlen ofzewaarden an dann ze kucken, wat ee mécht, esou den Zentralsekretär fir den ëffentlechen Déngscht vum OGBL.

Eestëmmeg huet Beleegschaft decidéiert, fir an d'Prozedur vun der Conciliatioun ze goen, fir ebe grad keng Zäit ze verléieren. De Landesverband an den OGBL si weider op fir den Dialog an hoffen, dass et net zu engem Streik muss kommen.