Wéi funktionnéiert déi punktuell Parteiefinanzéierung? (03.10.2018) 2018 sinn 1,4 Milliounen Euro fir déi eenzel Walcampagne virgesinn. Jee no Resultat kréien d'Parteie Suen zréck, déi se fir de Walkampf ausginn hunn.

Am Budget vun dësem Joer sinn 1,4 Milliounen Euro fir d'Walcampagne vun de Parteie virgesinn. Jee no Resultat kréien d'Parteie Suen zréck, déi se fir Plakater, Broschüren an aner Saachen ausginn. Wat maachen d'Parteie fir de Wieler ze iwwerzeegen a wei fonctionnéiert déi punktuell Parteifinanzéierung?

Fir d'Wale gesäit d'Parteiefinanzéierungsgesetz finanziell Hëllefe vir. Jee no Sëtzverdeelung no de Wale kréien d‘ Parteie réckwierkend en Deel vun der Campagne rembourséiert. Fir Parteien déi tëscht 1 a 5 Setz kréie sinn et 50 000 Euro, fir 5 bis 7 Setz sinn et 100 000 Euro. Méi Setz bedeit um Enn méi Suen, am Budget vun dësem Joer sinn 1,4 Milliounen Euro fir d‘ Wale vum 14 Oktober virgesinn.

Kuckt ee wéi vill d'Parteien no de Chamberwalen 2013 zeréckkrute, sinn et déi grouss Parteie mat bessere Resultater, déi méi Suen zréckkréien. Fir d‘ CSV war et iwwer eng hallef Millioun, fir déi Lenk knapp 80 000 Euro. Per Gesetz ass des Reegelung festgeluecht.