© Joël Detaille

Bettel on Tour: Reportage Joël Detaille



10 Deeg sinn et nach bis zum Wahlsonndeg. 10 Deeg also, wou d'Parteien nach Zäit hunn, fir de Wieler ze erklären, firwat si de 14. Oktober solle fir si stëmmen.Genee an deem Sënn war e Mëttwoch den Owend eng weider Wal-Versammlung vun der DP, an zwar zu Hesper."De Premier bei Iech" – ass eng Serie vu Versammlungen uechtert d'ganzt Land, wou de Xavier Bettel erkläert, wat een an der Regierung ereeecht huet, de Walprogramm skizzéiert an och op Froen aus dem Publikum äntwert.E Mëttwoch den Owend huet sech de Joël Detaille fir eis e Bild op sou enger Versammlung gemaach. Zu Hesper am gutt gefëllte Centre civique.

Et géif net ëm seng Zukunft goen, mä ëm déi vum Land a vun de Bierger, wann e Sonndeg-8-Deeg gewielt gëtt. Hie wier sech och bewosst, dass an dëser Legislaturperiod net jidderengem all Mesure gefall hätt, mä et hätt een dat ëmgesat, wat ee fir richteg a wichteg empfonnt hat, huet de Xavier Bëttel direkt e puer Mol betount ...