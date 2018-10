Eemol 18 Méint Prisong mat Sursis an eng Geldstrof vun 1.000 Euro an eemol 12 Méint feste Prisong an eng Geldstrof vu 1.500 Euro. Dat war d'Uerteel en Donneschdeg de Moien um Stater Geriicht an enger Affär vun ënner anerem Abus de confiance.Engem Papp a sengem Fils war virgehäit ginn, am August 2011 e Leasingauto a Portugal bruecht ze hunn. Am September hat de Papp awer bei der Police zu Déifferdeng Plainte gemaach, well den Auto geklaut gi wär. De Papp hat och der Leasing-Gesellschaft vum Klaue vum Won erzielt.De Fils gouf iwwregens zu festem Prisong veruerteelt, well hien net fir säi Prozess ugetruede war. Seng Strof ass och méi héich ausgefall, wéi déi vum Parquet gefuerdert 6 Méint.