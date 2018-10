Um Donneschdeg de Moien haten eis Auditeuren d’Wuert an der Emissioun “Dir hutt d’Wuert”, wou et déi Kéier ëm d'Mobilitéit goung.

Op der belscher Autobunn waren um Donneschdeg de Moien um 6 Auer scho knapps 10km Stau a Richtung Lëtzebuerg. © Olidom Multimedia

Wat kann ee géint de Stau maachen? Wéi maache mer Bus an Zuch méi attraktiv? Wéi eng Plaz brauch de Vëlo? Gëtt genuch nom Foussgänger gekuckt?

Mir hunn d'Auditeuren ëm hir Meenung gefrot, an et hunn och e sëlleche Leit sech via Telefon, SMS, Mail a Facebook gemellt.





Reaktioune via Mail an op Facebook

Mobilitéit ass ee Sujet dee jidderee vun eis concernéiert, an esou villfälteg sinn dann och d’Léisungsvirschléi, déi mir iwwert déi sozial Medien an Email erakruten. Do mengt zum Beispill ee User, datt ee mol een Dag een Autoverbuet fir Leasingsautoe misst aféieren, déi net fir kommerziell Zwecker genotzt ginn. Da géif ee mierke, wat dat fir een Impakt op den Trafic huet. D'Camionen dierften net méi op den Autobunnen iwwerhuelen, mengt eng aner Persoun. Do wieren eis Belsch Noperen an d'Hollänner scho vill besser organiséiert, schreift d'Madamm, a gëtt d'Beispill vun Antwerpen, wou een déi positiv Impakter géif feststellen. Een anere kritiséiert, datt d'Autobunnen wéi een Triichter zesummeféieren. A mengt datt een do aneschters misste plangen.

Een anere schreift, datt d’Parkinge misste besser ugeluecht sinn, fir datt d’Stroosse net esou saturéiert sinn. Dofir präziséiert déi Persoun op Facebook, datt d’Park and Ride Parkinge virun de Grenze misste gebaut ginn, a vun do den ëffentlechen Transport garantéiert misst sinn, eng Revendicatioun déi ëmmer nees opkënnt. Et soll och dezentral ugesidelt ginn, a net alles an der Stad.

Eng Madamm huet eis da geschriwwen, datt si sech wënscht, datt d'Zich méi pünktlech wieren. Eng Nolauschterin mengt zum Beispill datt wann een ze spéit op der Schaff oder an der Schoul ukënnt, ee sech nach rechtfäerdege muss obwuel ee net am Feeler ass.

D'Police misst moies méi Präsenz weisen, an de Stau geréieren, ass eng weider Propose.

An da gëtt et do nach een, deen eng aner Iddi avancéiert. An zwar eng Dagesvignette vun 20€ fir d'Autoen, déi ee misst bezuelen, wann een an d’Stad wëll erafueren. Dat géif d’Leit ofhalen op hiren Auto zeréckzegräifen. Déi Iddi gëtt awer och iwwer Facebook kritiséiert, well sech dee Moment just déi Räich et leeschte kéinten mam Auto an d'Stad schaffen ze kommen. Déi manner Suen zur Verfügung hunn, misste kucke wéi se eens ginn. Een aneren wëll eng Vignette fir Auslänner aféieren.

D'Chantieren besser koordinéieren, an och méi séier realiséieren, dat ass eng weider Propose, déi mir erageschriwwe kruten.